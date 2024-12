Elton John zaradi izgube vida svoj muzikal le poslušal 24ur.com Glasbenik Elton John je razkril, da je po hudi okužbi oči, s katero se je soočal že celo poletje, oslepel. 77-letnik je s svojim razkritjem presenetil med govorom v enem od gledališč v Londonu, kjer so premierno predstavili muzikal The Devil Wears Prada: The Musical, za katerega besedilo je napisal prav on.

