Močan sunek burje na cesti med Podnanosom in Vipavo prevrnil kombi 24ur.com Na regionalni cesti med Podnanosom in Vipavo je zaradi močnega vetra prevrnilo kombi. V nesreči ni bil nihče poškodovan, goriški policisti pa vsem voznikom svetujejo posebno previdnost in opozarjajo, da je treba ob močni burji prilagoditi vožnjo in paziti na varnostno razdaljo.

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Tatjana Bobnar

Stojan Zdolšek

Janez Janša