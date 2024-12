Calcitovke so se Mariborčankam oddolžile za poraz v Kamniku RTV Slovenija "V napadu smo bili presenetljivo dobri, prav tako nismo naredili veliko lastnih napak, vendar to še vedno ni to, česar si želim," po zmagi odbojkaric Calcita Volleyja nad OTP banko Branik z 0:3 še ni bil najbolj zadovoljen trener Kamničank Bruno Najdič.