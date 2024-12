To je poudaril Mesec pred mednarodnim dnevom invalidov Slovenske novice Prizadevajo si tudi za izboljšanje zakonskih rešitev na področju osebne asistence in komunikacije gluhoslepih, da zagotovijo celostno podporo posameznikom in odstranijo ovire za njihovo polno vključevanje v družbo, je poudaril Mesec.

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Tatjana Bobnar

Stojan Zdolšek

Primož Roglič