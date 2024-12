Študentski dom Akademski kolegij bo od Mestne občine Ljubljana (Mol) odkupilo ministrstvo za visoko šolstvo za 3,7 milijona evrov, so danes potrdili ljubljanski mestni svetniki. Večina svetnikov je prodajo podprla, v SDS pa so opozorili na po njihovi oceni zelo nizko ceno. Ljubljanski župan Zoran Janković je kritike ocenil kot neprimerne, saj da gre za korist študentov in da bi po zakonu lahko pr ...