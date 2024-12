Obrambni minister Borut Sajovic se je danes v okviru uradnega obiska v Latviji srečal z latvijskim kolegom Andrisom Sprudsom in parlamentarnim državnim sekretarjem na ministrstvu za obrambo Atisom Švinko. Sajovic in Švinka sta spregovorila o varnostnih razmerah v regiji in nadaljnji prisotnosti Slovenije v Natovi bojni skupini.