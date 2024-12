Nemška kandidatka za najgrše božično drevesce 24ur.com Ne le pri nas, povsod po svetu so se s prvo adventno nedeljo začele praznične krasitve mest. Prižigi lučk se vrstijo in ljudje lahko občudujejo čarobno vzdušje s stojnicami in dobrotami. V manjšem mestu v nemški zvezni deželi Turingiji pa se zabavajo, saj so prepričani, da imajo uradno kandidatko za naziv "najgrše božično drevo leta 2024" in nanjo so ponosni.

