Lani je 100 največjih orožarskih podjetij zaslužilo 632 milijard dolarjev RTV Slovenija Prihodki 100 največjih svetovnih orožarskih podjetij od prodaje orožja in vojaških storitev so lani narasli za 4,2 odstotka v primerjavi z letom prej in so znašali 632 milijard dolarjev, ugotavlja Stockholmski mednarodni inštitut za mirovne raziskave.

