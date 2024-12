V Društvu Viljem Julijan želijo s pomočjo srčnih ljudi otrokom z ognjenim znamenjem omogočiti nujno potrebno zdravljenje, zato v veliki dobrodelni Božični akciji zbirajo 100.000€ za nakup posebnega laserja, s katerim je mogoče odstraniti ali zmanjšati znamenja na koži. »Otroci in mladostniki, ki imajo ognjeno znamenje, so v zelo težki in obupni situaciji, saj v Sloveni ...