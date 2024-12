Dobili smo zmagovalca šova Življenje na tehtnici. To je 30-letni Anže Javšovec iz Slovenske Bistrice, ki je v šovu izgubil skupno kar 52,4 kilogramov oziroma dobrih 43 odstotkov telesne teže. Drugi je bil Luka Bračun. Čestitke! V boj za 50.000 evrov so se podali štirije finalisti Ina, Luka, Miha in Anže. Zadnja sta na finalu na tehtnico stopila Luka in Anže, ki sta veljala za favorita za končno z ...