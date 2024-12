V noči na nedeljo obilnejše padavine, možen tudi sneg do nižin 24ur.com V december smo po nižinah že sedmo leto zapored vstopili brez snežne odeje in tudi z razmeroma visokimi temperaturami. V preteklih dneh je bilo še posebej toplo v višjih legah. Na Krvavcu so v ponedeljek izmerili kar 7 stopinj Celzija. Vremenska slika se bo v prihodnjih dneh občutno spremenila. Nad naše kraje se bo spustil hladen polarni zrak, ki bi lahko ob koncu tedna prinesel nekaj snega tudi ...

Sorodno Omenjeni Krvavec Najbolj brano Osebe dneva Dragan Živadinov

Robert Golob

France Prešeren

Luka Dončić

Janez Janša