Hamas in Fatah sklenila dogovor o ustanovitvi odbora za povojno upravljanje Gaze Svet 24 Palestinsko islamistično gibanje Hamas in gibanje Fatah palestinskega predsednika Mahmuda Abasa sta se dogovorila o ustanovitvi odbora za povojno upravljanje Gaze, so danes potrdili pogajalci obeh strani.



Več na Svet24.si

Sorodno