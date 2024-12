Marcel Hirscher zaradi strganih križnih vezi že končal sezono 24ur.com Avstrijski smučarski as Marcel Hirscher, ki to sezono po vrnitvi v svetovni pokal tekmuje za Nizozemsko, si je na ponedeljkovem treningu v domačem Reiteralmu strgal križno vez v levem kolenu in že končal sezono.

