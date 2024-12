Ribičem več kot 150.ooo evrov nadomestil Primorske novice Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo odločbe o dodelitvi nadomestila ribičem. Do njega so upravičeni, ker so izgubili dohodek, saj je bil gospodarski ribolov v slovenskem morju oviran in otežen zaradi spora o meji s Hrvaško.

