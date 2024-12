Zveza Anite Ogulin opozarja na posledice energetske revščine SiOL.net Pri Zvezi Anite Ogulin so se odločili, da letošnjo decembrsko akcijo posvetijo novemu imenu organizacije in ozaveščanju ter opozarjanju na posledice energetske revščine, na tihe stiske, ki se odvijajo za štirimi stenami mnogih domov, so sporočili z zveze.

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Dragan Živadinov

Luka Dončić

France Prešeren

Primož Roglič