Dva milijona donacij za šolstvo, komunalo in promet v Kanalu ob Soči 24ur.com Župan občine Kanal Miha Stegel in predsednik uprave podjetja Alpacem Cement Tomaž Vuk sta podpisala donatorsko pogodbo v višini dva milijona evrov, ki jih bo občina namenila za projekte s področja šolstva, komunale in prometa. Stegel donacijo cementarne razume kot poplačilo njenih obveznosti po pogodbi, ki je bila sicer letos prekinjena.

