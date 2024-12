Zavarovalnica Triglav v 11. novoletni akciji podprla 27 preventivnih projektov po vsej državi SiOL.net Bliža se konec leta, ko na ulicah in v domovih zažarijo luči in zadiši po dobrotah. Čas obdarovanj, dobrih misli, sočutja do najranljivejših v naši družbi in hvaležnosti – tudi do tistih, ki nam v stiski največkrat priskočijo na pomoč. S tem namenom in v skrbi za varnejšo prihodnost je Zavarovalnica Triglav v sklopu tradicionalne novoletne akcije "Za boljši jutri" po vsej Sloveniji podprla 27 preventivnih projektov.

