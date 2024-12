SDS bi v osnovne šole uvedla obvezni predmet računalništva in informatike N1 Prejšnji teden je opozicijska SDS v parlamentarno proceduro vložila predlog novele zakona, ki v slovenske osnovne šole uvaja obvezni predmet računalništva in informatike. Predlagajo, da se uvede v vse razrede, torej od 1. do 9. razreda. Da ne bo panike med starši, pa bi zakon uvajali postopoma, je pojasnil poslanec SDS Andrej Hoivik.

Sorodno





Omenjeni SDS Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Dragan Živadinov

Nataša Pirc Musar

Primož Roglič

Jakov Fak