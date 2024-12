Je Agencija za energijo popustila politiki? Napovedani popravki obračunavanja omrežnine. RTV Slovenija Agencija bo do konca tako imenovane višje sezone, torej do februarja, razmislila o ukrepih, kako zmanjšati razlike med cenami energije v visoki in nizki sezoni. Omogočili naj bi tudi enoletno prehodno obdobje za nekatera podjetja.

Sorodno





Omenjeni fotovoltaika Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Dragan Živadinov

Nataša Pirc Musar

Primož Roglič

Jakov Fak