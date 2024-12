Biatlonci so v Kontiolahtiju opravili s prvo posamično tekmo sezone. Na skrajšani 15-kilometrski tekmi so Norvežani Endre Stroemsheim, Johannes Thingnes Boe in Sturla Holm Laegreid slavili trojno zmago. Prijetno je s sedmim mestom presenetil slovenski veteran Jakov Fak.



Več na Ekipa.si