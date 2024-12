V zadnjem polfinalnem dvoboju se bosta udarila Nik in Ines 24ur.com Tekmovalci so v boj za zadnje mesto v finalu poslali Nika Trilerja, ki je za nasprotnico izbral Ines Dužič. Znana pa so tudi imena sedmerice porotnikov, katere glava bo poraženec jutrišnje arene.

