Kallas: Srbija in Kosovo morata za pridružitev EU-ju normalizirati odnose RTV Slovenija Srbija in Kosovo lahko članici EU-ja postaneta samo ob normalizaciji odnosov, je po srečanjih s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem in srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem v Bruslju sporočila visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas.

Sorodno