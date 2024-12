Komunizem ima vse značilnosti totalitarnega sistema Demokracija Piše: dr. Tamara Griesser Pečar V Sloveniji 3450 umorjenih iz jame pod Macesnovo gorico čaka na pogreb, ki ga župan mesta Ljubljane ne dovoli, vladajoča koalicija pa je predložila novelo zakona o javnem redu in miru, ki naj bi prepovedala javno poveličevanje nacizma in fašizma, ne pa tudi komunizma. Seveda zagovornikov nacizma in fašizma z redkimi izjemami v Sloveniji ni, so pa še vedno zagovornik ...

