Oddaj svoj glas: to so finalisti izbora Slovenski avto leta 2025 Avtomobilizem.com Kar 24 različnih avtomobilskih modelov smo tokrat zbrali v Centru varne vožnje AMZS na Vranskem, kjer smo jih temeljito preizkusili, preučili prednosti in slabosti ter na koncu soočili mnenja, da bi v vsakem izmed sodelujočih uredništev izbrali tistih pet, za katere menimo, da si najbolj zaslužijo mesto v finalu. Skupek naših glasov je prinesel pet finalistov za izbor Slovenski avto let ...

Sorodno