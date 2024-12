Po spletni prevari kriminalisti denar slovenskega podjetja našli na nemškem računu RTV Slovenija Sredi novembra so spletni goljufi podjetje iz okolice Celja oškodovali za skoraj 200 tisoč evrov. Kot so sporočili s celjske policijske uprave, jim je uspelo večino denarja najti in zavarovati na nemškem transakcijskem računu.

