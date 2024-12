Kabla, ki povezujeta Finsko in Švedsko, naj bi bila poškodovana po nesreči RTV Slovenija Potem ko sta bila na finskem ozemlju poškodovana podmorska telekomunikacijska kabla med Finsko in Švedsko in so oblasti omenjale možnost sabotaže, zdaj finska agencija za transport sporoča, da izgleda, da je šlo za nesrečo.

