Evenepoel se bo po dveh tednih lahko vrnil na kolo RTV Slovenija Dodatne preiskave so pokazale, da si je Remco Evenepoel pri torkovi nesreči poškodoval tudi pljuča in ključnico, ki so mu jo v torek že operirali. Dvakratni olimpijski prvak naj bi se na kolo vrnil po dveh tednih.

Sorodno















Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tatjana Bobnar

Luka Dončić

Stojan Zdolšek

Branko Lobnikar