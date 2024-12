Starša zakopanih dojenčkov pripadnika sekte, v priporu bereta Biblijo in molita 24ur.com Hrvaško je pretresla grozljiva najdba, v kateri so policisti pred družinsko hišo pri Varaždinu našli zakopana trupla dveh novorojenčkov. Policijska preiskava sicer še poteka, neuradno pa sta osumljena starša dojenčkov, ki sta osumljena tudi zanemarjanja še enega otroka, štiriletne deklice, ki jo je prevzela socialna služba. Lokalni prebivalci pa so povedali, da naj bi bila starša člana mesijanski...

