Lemar: Vzponi in padci so del košarke. Tudi Lakersi jih imajo. RTV Slovenija "Obramba mora biti naša identiteta," poudarjajo pri Cedeviti Olimpije, ki pa je na zadnjih tekmah razpoložena tudi v napadu. Proti Cluju je prvič v sezoni vpisala stotico (103:96) in dosegla zelo pomembno zmago v boju za končnico Evropskega pokala.