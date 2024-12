Sinoči okoli 22. ure so policisti na območju Novega mesta ustavljali voznika osebnega avtomobila Toyota verso. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo ter nevarno vozil po levi strani vozišča. Avtomobil so ustavili na Ljubljanski cesti in ugotovili, da 30-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,63 mi ...