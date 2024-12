Lestvica največjih zvezd pop glasbe 21. stoletja razburja in razdvaja 24ur.com Revija Billboard je objavila seznam največjih zvezd pop glasbe 21. stoletja, novinarji in uredniki pa so s svojim izborom precej razburili in razdvojili javnost. Na seznamu, ki zaokroža zadnjih 25 let glasbe, namreč manjkajo nekatera odmevna imena, prav tako obrvi dvigajo nekatere razvrstitve. Kdo se je zavihtel na vrh in kdo je bil pozabljen?