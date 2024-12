Rezultati razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in CEA Vlada RS 13. novembra 2024 je prek avdio video konference potekalo 18. zasedanje usmerjevalnega odbora Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije Republike Slovenije in Komisariata za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike.

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tatjana Bobnar

Luka Dončić

Stojan Zdolšek

Branko Lobnikar