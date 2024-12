S ponavljajočim se prečkanjem prehoda za pešce na glavni cesti med Postojno in Pivko so krajani Prestranka in Koč danes protestirali proti hrupu in povečanemu prometu, ki da je v vaseh prisoten zaradi podjetja Odpad Pivka. Ta v industrijski coni v Prestranku na vlake natovarja odpadno kovino. Domačini so bili kritični tudi do okoljskega ministrstva in inšpektorata za okolje in energijo, ki je uve ...