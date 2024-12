Telekom Slovenije, vodilni slovenski telekomunikacijski operater, prvi v Sloveniji uvaja priročno tehnološko rešitev Ena številka. Storitev uporabnikom omogoča, da svoja mobilna razmerja na več napravah povežejo s storitvijo Ena številka in na ta način svojo telefonsko številko uporabljajo na do treh mobilnih napravah hkrati. To pomeni, da lahko kličete, sprejemate klice in ostanete povezani z Eno ...