Zasedanje sveta GPAI 2024 v znamenju odgovorne, etične in trajnostne uporabe umetne inteligence Vlada RS V Beogradu je danes potekalo ministrsko zasedanje Sveta Globalnega partnerstva za umetno inteligenco (GPAI), na katerem je sodelovala tudi slovenska delegacija pod vodstvom dr. Polonce Blaznik iz Direktorata za digitalno družbo. Udeleženci so sprejeli deklaracijo, ki poudarja pomen razvoja umetne inteligence na temelju skupnih vrednot in načel za izboljšanje družbene blaginje.

