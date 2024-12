Zaradi stečajev dvakrat več brezposelnih kot prejšnji mesec Slovenske novice Med brezposelnimi, ki so se novembra prijavili na zavodu, prevladujejo osebe, ki so bile zaposlene v predelovalnih dejavnostih, v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil ter v gostinstvu in v gradbeništvu.

