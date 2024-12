Na Hrvaškem so na območju Umaga zaradi suma preprodaje drog v sredo priprli dva slovenska državljana. Pri njiju so med hišnima preiskavama v torek odkrili devet kilogramov marihuane in manjše količine amfetamina, so danes sporočili iz istrske policijske uprave. Hrvaška policija je podlagi prej pridobljenih informacij, da se slovenska državljana ukvarjata s preprodajo drog, v torek preiskala hiši n ...