Kielce na krilih izjemnega Ferlina do tesne zmage proti Kolstadu 24ur.com Rokometaši Kielc so v 10. krogu Lige prvakov z rezultatom 31:30 premagali Kolstad. Slovenski reprezentančni vratar Klemen Ferlin, ki je pred dnevi okrepil vrste aktualnih poljskih prvakov, je zbral šest obramb, dve izmed teh v zaključku tekme, ko so jih Kielce najbolj potrebovale.

