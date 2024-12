Golobove laži in brezsramno spodkopavanje temeljev demokracije so prebili vse meje PORTAL PLUS Ali je bil premier Robert Golob na sedežu Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) na razgovoru, pogovoru ali na zaslišanju? Odgovor je odvisen od tega, kateri medij je o tem poročal. Provladni, med katere sodi tudi Slovenska tiskovna agencija (STA), ali POP TV, RTV Slovenija so disciplinirano poročali o "razgovoru", pa čeprav je uradni podatek, da je KPK Goloba zaslišala. Robert Golob je namreč ...