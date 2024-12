V veliki finale sta se uvrstila Edvard in Frida ter (Duo) Kamikazete Zadovoljna.si V četrti polfinalni oddaji šova Slovenija ima talent so imeli gledalci zelo težko nalogo, saj so morali med petimi odličnimi polfinalisti izbrati najboljša dva. Tokrat sta največ navdušenja požela mala genija Edvard in Frida ter gibalni performans (Duo) Kamikazete.

