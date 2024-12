FOTO: V UKC Maribor zasvetilo veliko praznično drevo Lokalec.si V sredo, 4. decembra 2024, je UKC Maribor ponovno prejel praznično darilo podjetja SiDG (Slovenski državni gozdovi). Podjetje je zagotovilo veliko božično smreko, ki so jo postavili pred Urgentnim centrom, ter več manjših smrečic, ki so krasile avle klinik in oddelkov. Poleg dreves so v SiDG podarili tudi 400 kilogramov slovenskih jabolk, namenjenih tako zaposlenim kot pacientom, s čimer so želeli ...

