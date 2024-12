Nika Kovač, aktivistka in direktorica Inštituta 8. marec, je za en dan prevzela Instagramov profil nekdanjega ameriškega predsednika ZDA Baracka Obame, poroča N1 Slovenija. Platformo je izkoristila za ozaveščanje o kampanji My Voice, My Choice, s katero želi Inštitut 8. marec po celotni Evropski uniji zagotoviti legalen in varen dostop do splava. Ekipa nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame je d ...