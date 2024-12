Rokometni pokal: Krka, Trimo, Sviš naprej, izpadla Riko in Krško Dolenjski list Z včerajšnjimi zadnjimi štirimi tekmami se je končala osmina finala rokometnega pokala za moške. V četrtfinale so se uvrstili Škofljica, Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica, LL Grosist Slovan, Trimo Trebnje, Krka, Gorenje Velenje, Jeruzalem Ormož in Celje Pivovarna Laško. Žreb parov bo v četrtek. preberite več » ...

Sorodno