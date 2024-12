Južnokorejska policija preiskuje predsednika Juna, po državi protesti in stavke 24ur.com Po spodletelem poskusu uvedbe vojnega stanja so južnokorejskemu predsedniku Junu "šteti dnevi". Policija je sporočila, da so uvedli preiskavo proti njemu zaradi suma vstaje, odstopljenemu obrambnemu ministru uvedli prepoved potovanja. Po južnokorejski zakonodaji je vstaja zločin, ki presega predsedniško imuniteto in lahko pomeni smrtno kazen. Opozicija je v parlament vložila tudi predlog za odsta...

