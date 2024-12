Za 60 let so posadili 60 dreves Primorske novice V Novi Gorici so danes med stanovanjskimi bloki v Cankarjevem naselju in na nekaterih drugih delih mesta simbolično posadili 60 dreves, s čimer so obeležili 60 let Krajevne skupnosti Nova Gorica. Prve zasaditve so tam izvedli že spomladi, z današnjim projektom pa so se odločili mesto še dodatno ozeleniti.