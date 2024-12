Predsednica Pirc Musar je s papežem Frančiškom govorila o vojnah v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu RTV Slovenija Predsednica Nataša Pirc Musar se je na uradnem obisku v Vatikanu srečala s papežem Frančiškom. Govorila sta o razmerah na zahodnem Balkanu in prizadevanjih za mir v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu.

