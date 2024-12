Skrb vzbujajoča prisotnost pirotehničnih izdelkov med mladoletniki SiOL.net Mariborski policisti in zdravstveni delavci ponovno opozarjajo na tveganja pri rabi pirotehničnih izdelkov. Poškodbe in kršitve beležijo tudi med mladoletniki, ki so med lanskimi prazniki storili kar polovico kršitev. Čeprav se je december šele začel, so že obravnavali telesno poškodbo, so povedali predstavniki policije in UKC Maribor.

