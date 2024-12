V primeru hujšega prekrška bi odvzem izpita veljal v celotni EU 24ur.com Ministri in državni sekretarji članic EU, pristojni za področje prometa, so na zasedanju sprejeli izhodišča za pogajanja z Evropskim parlamentom o zakonodajnem svežnju za krepitev pravic potnikov v uniji in o direktivi, po kateri bi odvzem vozniškega dovoljenja v eni od članic zaradi hudega prometnega prekrška veljal tudi drugod po EU.

