Zakaj uprizarjati Linharta? Ker Ta veseli dan še ni izgubil politične relevantnosti. RTV Slovenija Dokler bodo na svetu bogataši, ki mislijo, da so zaradi denarja vredni več kot drugi ljudje in si tudi zato lahko vzamejo, kar jim srce poželi, dotlej bo komedija Ta veseli dan ali Matiček se ženi aktualna, so prepričani v MGL-u.

