Piše: Nova24tv Poročilo fiskalnega sveta za december 2024 se bere kot grozljivka. Le decembrski primanjkljaj proračuna naj bi znašal kar 1.000.000.000,00 (milijardo) evrov, in to kljub temu, da se donosi proračuna zaradi višjih davkov in prispevkov višajo. Javna poraba je pod Golobovo vlado očitno povsem ušla izpod nadzora. Primanjkljaj državnega proračuna je po predhodnih podatkih v enajstih ...